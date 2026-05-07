07 мая, 18:22

В ЕК заявили, что Евросоюз не будет эвакуировать дипломатов из Киева

Евросоюз не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева, заявил представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе.

"Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего", – цитирует его РИА Новости.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что во время парада Победы 9 мая в Москву могут "прилететь" украинские дроны.

В Минобороны РФ пообещали, что нанесут массированный ракетный удар в ответ на провокацию. В оборонном ведомстве добавляли, что РФ по гуманитарным соображениям ранее не наносила массированные удары по украинской столице.

Из-за возможного удара по Киеву Минобороны РФ призвало мирных жителей и сотрудников иностранных диппредставительств своевременно покинуть город. МИД РФ также призвал властей зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию своих дипломатов.

