Собянин сообщил о 55-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Таким образом, с начала четверга, 7 мая, на подлете к российской столице сбиты уже 55 беспилотников.

Атака украинских дронов на Москву началась в ночь на четверг. В связи с обстановкой в аэропорту Внуково действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Аналогичные меры распространялись на Домодедово и Шереметьево, однако позже авиагавани вернулись к штатному режиму работы.

