Суд отправил под домашний арест сбившего актрису Добромилову мотоциклиста

Фото: Москва 24

Мотоциклиста Максима Завирюху, который насмерть сбил актрису Ксению Добромилову, отправили под домашний арест. Заседание по делу состоялось в Никулинском районном суде Москвы.

"Избрать обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца", – огласил решение судья.

Таким образом, ходатайство следствия о заключении мужчины под стражу было отклонено. Фигуранта освободили из-под стражи в зале суда.

Добромилова попала в смертельное ДТП вечером 5 мая. Она фотографировала заезды байкеров на Большой Дорогомиловской улице. Один из мотоциклистов потерял управление и сбил девушку, она скончалась от полученных травм.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, в рамках которого водитель был задержан. Известно, что Завирюха уже неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости.

Сам он в ходе заседания признал вину, заплакал и попросил прощения. Также мотоциклист заявил, что готов возместить потерпевшей стороне ущерб.