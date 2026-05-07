Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 17:34

Происшествия

Суд отправил под домашний арест сбившего актрису Добромилову мотоциклиста

Фото: Москва 24

Мотоциклиста Максима Завирюху, который насмерть сбил актрису Ксению Добромилову, отправили под домашний арест. Заседание по делу состоялось в Никулинском районном суде Москвы.

"Избрать обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца", – огласил решение судья.

Таким образом, ходатайство следствия о заключении мужчины под стражу было отклонено. Фигуранта освободили из-под стражи в зале суда.

Добромилова попала в смертельное ДТП вечером 5 мая. Она фотографировала заезды байкеров на Большой Дорогомиловской улице. Один из мотоциклистов потерял управление и сбил девушку, она скончалась от полученных травм.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, в рамках которого водитель был задержан. Известно, что Завирюха уже неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости.

Сам он в ходе заседания признал вину, заплакал и попросил прощения. Также мотоциклист заявил, что готов возместить потерпевшей стороне ущерб.

Байкеру грозит до пяти лет тюрьмы за смертельное ДТП с фотографом в Москве

Читайте также


судыпроисшествияДТПшоу-бизнесгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика