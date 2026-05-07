07 мая, 17:29

Происшествия

Сбивший актрису Добромилову мотоциклист признал вину

Фото: Москва 24

Сбивший насмерть актрису Ксению Добромилову мотоциклист признал вину и просит прощения. Об этом заявила его адвокат в зале Никулинского суда Москвы.

"Он <…> чистосердечно раскаялся, заявил, что готов возместить потерпевшей стороне ущерб, ему плохо, плохо от чувства вины. У него покаянная позиция", – сказала адвокат.

Вместе с тем следователь в ходе заседания указал, что байкер уже неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости. С точки зрения стороны обвинения, он "пренебрежительно относится к общественному порядку" и "проявил халатность при управлении транспортным средством".

"Да, привлекался 21 раз, но за 6 лет, то есть не чаще, чем другие", – указала в ответ защита обвиняемого.

Сам мотоциклист заплакал в ходе заседания. Он также попросил суд не отправлять его в СИЗО.

Добромилова попала в ДТП с мотоциклом вечером 5 мая. Она фотографировала заезды байкеров на Большой Дорогомиловской улице. В какой-то момент один из мотоциклистов потерял управление и сбил девушку. В результате она скончалась от полученных травм на месте происшествия.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, в рамках которого водитель был задержан. Следствие запросило арест мотоциклиста.

Байкеру грозит до пяти лет тюрьмы за смертельное ДТП с фотографом в Москве

