07 мая, 17:10

Транспорт

Прокуратура начала проверку из-за ограничений на полеты в столичных аэропортах

Фото: depositphotos/Shebeko

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия из-за ограничений в работе аэропортов Московского авиаузла, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В случае нарушения прав граждане могут обратиться к дежурному прокурору межрегиональной транспортной прокуратуры по телефону +7 (916) 555-23-57.

Из-за ограничений на прием и отправление воздушных судов, введенных в аэропорту Внуково, столичная авиагавань вводит изменения в расписании ряда рейсов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов, передала пресс-служба воздушной гавани.

Кроме того, для пассажиров задержанных рейсов организовали раздачу матрасов, им доступны питьевые фонтанчики. Во всех зонах терминала работают детские игровые пространства, открыта комната матери и ребенка. Уточняется, что пассажиров обслуживают в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Авиаперевозчики оперативно корректируют расписание и принимают усилия для скорейшего восстановления штатной работы. Гражданам рекомендуется заранее уточнять статус рейсов перед выездом в аэропорт через онлайн-табло, справочную службу или чат-бот.

Из-за временных ограничений в аэропортах столичного региона были задержаны или отменены почти 100 рейсов.

Кроме того, запрет на прием и отправление самолетов действует не только в аэропорту Внуково, но и в воздушных гаванях Иваново, Калуги, Перми, Сочи, Тамбова, Череповца и Ярославля.

