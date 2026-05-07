07 мая, 15:18

Новокутузовский тоннельный комплекс в Москве промыли в рамках весенней уборки

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве в рамках весенней уборки специалисты промыли Новокутузовский тоннельный комплекс. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в MAX.

Заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что в общей сложности приведено в порядок уже более 2 тысяч объектов.

"Провели промывку Новокутузовского тоннельного комплекса, который находится в Западном административном округе на пересечении ТТК с Кутузовским проспектом. Он состоит из шести тоннелей и вместе с пятью эстакадами образует многоуровневую Кутузовскую транспортную развязку", – уточнил Бирюков.

Промывка заняла несколько дней. Ее выполнила бригада коммунальных служб, также были задействованы тоннелемоечная и поливомоечная машины.

Ранее сотрудники комплекса городского хозяйства завершили промывку Лефортовского тоннеля. Сооружение проходит под рекой Яузой и Лефортовским парком. Соответствующие работы в тоннеле длиной 3,2 километра заняли несколько дней. Они проводились преимущественно ночью.

