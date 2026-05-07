07 мая, 14:26

Транспорт

Восемь аэропортов РФ не обслуживают рейсы из-за мер безопасности

Фото: Москва 24

В четверг, 7 мая, в восьми аэропортах России введены временные ограничения на прием и отправление рейсов для обеспечения безопасности, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Речь идет о столичном Внуково, а также о воздушных гаванях Иваново, Калуги, Перми, Сочи, Тамбова, Череповца и Ярославля. В ведомстве добавили, что в аэропортах столичного региона на вылет уже более двух часов задержаны 30 рейсов.

В Минтрансе напомнили, что авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил в случае задержки рейсов. Данные правила в том числе предусматривают размещение пассажиров в гостиницах, а также предоставление им еды и напитков.

Для поддержки пассажиров к работе привлечен дополнительный персонал. Отмечается, что службы аэропортов работают в усиленном режиме, а пассажирам раздают воду и мягкие коврики. Помимо этого, доступны бесплатные комнаты матери и ребенка.

Ранее сообщалось, что почти 100 рейсов задержаны или отменены в аэропортах столичного региона. Во Внуково был задержан вылет 10 рейсов, еще 3 оказались отменены. Также на прилет задерживаются 34 рейса, а 7 отменены.

В Шереметьево на вылет задержали 9 самолетов, а 4 отменили. На прилет, в свою очередь, задержаны 22 рейса, а отменен 1. В Домодедово на прилет задержаны 5 самолетов.

транспортрегионы

