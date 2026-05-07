07 мая, 14:19

Транспорт

Дептранс Москвы выпустил тематическую карту "Тройка" ко Дню Победы

Столичный Дептранс выпустил ко Дню Победы тематическую карту "Тройка". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дизайн проездного выполнен с использованием символики 9 Мая – в красных тонах и с изображением воинских пятиконечных звезд.

Как подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, такие инициативы способствуют сохранению исторической памяти и напоминают о важности этой даты для города и его жителей.

Новая "Тройка" уже поступила в продажу. Приобрести ее можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине метрополитена и на популярных маркетплейсах.

Ранее на Арбатско-Покровской линии столичного метро вышел поезд в честь Дня Победы. Дизайн состава выполнен в оранжево-красных и голубых оттенках, символизирующих мужество и единство народов России.

Также в оформлении использовали праздничную символику, а в интерьере вагонов разместили фразы о Победе в Великой Отечественной войне. Этот тематический поезд стал уже четвертым по счету, украшенным к 9 Мая.

