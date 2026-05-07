Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 13:30

Политика
Главная / Новости /

The I Paper: Украина превратилась в инкубатор для развития "супербактерий"

Украина превратилась в инкубатор для развития "супербактерий" – СМИ

Фото: depositphotos/shmeljov

Украина превратилась в инкубатор для развития "супербактерий", которые могут представлять реальную опасность для всей Европы. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на издание The I Paper.

Как утверждают эксперты, длительные боевые действия на территории страны создали благоприятные условия для зарождения и развития опаснейших инфекций, которые при этом нечувствительны к антибиотикам. Сейчас самую большую угрозу представляет бактерия Klebsiella pneumoniae – ежегодно она убивает более 100 тысяч человек по всему миру.

При этом, по словам заведующего хирургическим отделением во Львове Даниила Туркевича, проблема устойчивости микробов к лекарствам становится "все страшнее", а мир вступил в "постантибиотическую эру". При этом кризис усугубляется из-за плохого контроля за инфекциями и экономией препаратов.

Микробиолог Елена Мошинец, в свою очередь, указала на то, что в больницах Киева не хватает медсестер – на 30 пациентов приходится один сотрудник. Она также призналась, что однажды пациенту с абсцессом печени дали единственный антибиотик, который был в наличии, хотя он "полностью неэффективен".

Если украинские власти не усилят эпидемический надзор, инфекции с украинских полей сражений могут перекинуться на всю Европу, предупредил содиректор центра при Королевском колледже Лондона Ричард Салливан.

О том, что военнослужащие ВСУ массово заражаются инфекционными заболеваниями, устойчивыми к антибиотикам, стало известно еще в конце 2023 года. Сообщалось, что из-за продолжающихся боевых действий больницы на Украине боролись с тревожным ростом устойчивых к лекарствам инфекционных заболеваний. Кроме того, из-за конфликта распространялись антибиотикорезистентные бактерии.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика