07 мая, 10:59

Технологии

Первый набор студентов на факультет искусственного интеллекта МГУ стартует в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко​

Первый набор студентов на факультет искусственного интеллекта (ИИ) Московского государственного университета (МГУ) стартует в 2026 году, заявил ректор учебного заведения Виктор Садовничий в ходе встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным.

"Мы хотели, чтобы он (факультет ИИ. – Прим. ред.) сразу начал с серьезной работы, и поэтому реконструировали для него здание", – цитирует Садовничего РИА Новости.

До этого в ГД предложили установить новые правила поступления в магистратуру, включив в федеральные образовательные стандарты требования к соответствию профиля. Это позволит ограничивать поступление таким образом, чтобы на магистерских направлениях могли учиться только те студенты, которые получили образование по соответствующим профилям бакалавриата.

Ранее Мишустин заявил, что более 50% всех бюджетных мест в российских вузах и колледжах приходится на технические специальности. В стране планируется увеличить количество бюджетных мест по наиболее востребованным специальностям, которые важны для достижения технологического лидерства.

