07 мая, 09:32

Один человек погиб после атаки ВСУ по служебному микроавтобусу в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Женщина погибла после целенаправленного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по служебному микроавтобусу в селе Вознесеновка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"От лица всех жителей Белгородской области приношу самые искренние соболезнования ее родным и близким. Это невосполнимая и тяжелая утрата для всех нас", – написал он в канале в МАХ.

По словам главы региона, атака произошла в момент, когда транспорт перевозил сотрудников одного из предприятий. В результате еще двое мужчин оказались ранены.

Еще одной целью украинских боевиков стали несколько жилых домов в городе Брянске. Предварительно, травмы получили 13 человек. Им оказали необходимую медпомощь.

Повреждения, в свою очередь, были зафиксированы в 2 многоквартирных домах, более 20 квартирах и 40 автомобилях. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, осмотр других последствий атаки продолжится в светлое время суток.

происшествиярегионы

