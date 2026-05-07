Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово

Росавиация объявила о введении временных ограничений в столичном аэропорту Домодедово. Предупреждение опубликовано в канале ведомства в МАХ.

Запрет, в частности, коснулся приема и выпуска самолетов. Данные меры в федеральном агентстве воздушного транспорта объяснили необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения, введенные ночью 7 мая, сейчас продолжают действовать во Внуково. Одновременно с этим особый режим обслуживания рейсов по согласованию с соответствующими органами объявлялся и в Шереметьево. К настоящему моменту вторая авиагавань полностью возобновила работу в штатном режиме.

Меры были приняты в связи с отражением атак беспилотников по столичному региону. Всего на подлете к Москве сбили 11 дронов, последние три из которых были ликвидированы примерно в 07:19.