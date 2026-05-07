07 мая, 07:59

Происшествия

Средства ПВО уничтожили 347 украинских БПЛА над Россией за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За ночь 7 мая средства ПВО уничтожили над российскими регионами 347 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Например, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской и Воронежской областями. Кроме того, БПЛА перехватили над Курской, Липецкой, Новгородской областями. В ведомстве добавили, что беспилотники были ликвидированы над:

  • Орловской областью;
  • Пензенской областью;
  • Ростовской областью;
  • Рязанской областью;
  • Смоленской областью;
  • Тамбовской областью;
  • Тверской областью;
  • Московским регионом;
  • Краснодарским краем;
  • Республикой Адыгея;
  • Республикой Калмыкия;
  • Республикой Крым;
  • Азовским морем;
  • Каспийским морем;
  • Черным морем.

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА на Ржев Тверской области были эвакуированы 350 человек, включая 60 детей. Кроме того, в результате атаки в пятиэтажном доме была повреждена плита кровельного перекрытия и частично выбиты окна в нескольких жилых домах.

