Всех работников шахты в Кузбассе эвакуировали после ЧП на поверхность

Спасатели вывели на поверхность всех горняков после ЧП на шахте "Алардинская" в Кузбассе. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Всего на угольном предприятии находились 132 работника. Их организованно эвакуировали на поверхность по запасным выходам.

В правительстве региона подчеркнули, что на момент завершения эвакуации ни одного человека под землей не осталось, медицинская помощь никому не потребовалась.

7 мая стало известно, что в шахте "Алардинская" в Калтанском городском округе Кемеровской области датчики контроля зафиксировали превышение допустимой концентрации угарного газа.

В связи с этим к месту ЧП выехали спасатели. Следователи и прокуроры Кузбасса начали проверки по факту произошедшего.