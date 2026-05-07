13 человек пострадали при атаке ВСУ на Брянск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилым домам в городе Брянске. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в мессенджере MAX.

По предварительной информации, в результате атаки в Бежицком районе ранения получили 13 человек, в том числе ребенок. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также повреждения получили 2 многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Богомаз добавил, что осмотр других последствий атаки продолжится в светлое время суток.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации трех дронов, летевших в сторону Москвы в ночь на четверг, 7 мая. Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.