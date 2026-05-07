Собянин: системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице

Ликвидирован еще один БПЛА, летевший в сторону Москвы в ночь на четверг, 7 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Глава города подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил об уничтожении двух дронов, следовавших на столицу. На месте падения фрагментов также работали сотрудники экстренных служб.

На фоне сообщений об отражении атаки БПЛА были введены временные ограничения в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево. Как отметили в Росавиации, это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.