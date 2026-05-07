Временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Шереметьево

Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Также аэропорт Шереметьево обеспечивает вылет и прилет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами. В пресс-службе авиагавани предупредили, что возможны корректировки в расписании полетов.

В связи с этим пассажирам необходимо быть готовыми к более длительному ожиданию, в том числе на борту самолета. Информацию о статусе своего рейса можно уточнить через коммуникационные каналы авиакомпаний.

Ранее, 5 мая, аналогичные ограничения уже вводились в аэропорту Шереметьево. Однако вскоре воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.