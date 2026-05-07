Движение ограничат на съезде с Трикотажного проезда на Пятницкое шоссе с 11 мая

Движение автотранспорта будет ограничено на участке съезда с Трикотажного проезда на Пятницкое шоссе с 11 мая до 30 июля. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны со строительством инженерных сетей. Для проезда будет недоступна одна полоса на участке съезда в районе дома 7, строения 1, 67-го километра МКАД.

Ранее столичный Дептранс предупредил, что движение транспорта будет ограничено на участке бокового проезда Автозаводской улицы до 20 июня. Это связано с проведением строительных работ.

В департаменте добавили, что две полосы будут закрыты с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении и перепуском движения на встречное направление.