Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 21:16

Экономика

Росстат зафиксировал первую в 2026 году недельную дефляцию

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

В России впервые с августа прошлого года зафиксировано уменьшение цен. Об этом сообщается на сайте Росстата.

В период с 28 апреля по 4 мая 2026 года индекс потребительских цен достиг 99,98%. При этом с начала месяца этот показатель составил 99,99%, а с начала года – 103,19%.

В результате за прошедшую неделю в стране выявлено небольшое уменьшение потребительских цен на уровне 0,02%. При этом с начала года общий уровень инфляции характеризуется как положительный. Он показывает рост в 3,19%.

Ранее Банк России отметил значительное усиление проинфляционных рисков в российской экономике. Они, в частности, связаны с ситуацией на Ближнем Востоке и потенциальными корректировками в бюджетной политике.

Влияние последнего фактора и сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания привели к тому, что инфляция пока не успела стабилизироваться на низких уровнях, объяснила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Из-за этого российская экономика пребывает в состоянии, когда перегрев спроса практически исчерпался, а инфляция еще не успела вернуться к низким значениям.

"Деньги 24": инфляция в России держится около нуля вторую неделю подряд

Читайте также


экономика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика