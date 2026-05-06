Отправить открытки к 9 Мая можно на 15 стойках "Живое общение" в метро

Пассажиры метро могут отправить свои пожелания ветеранам или поздравить родственников с Днем Победы на 15 стойках "Живое общение". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Для пассажиров подготовили более 4 тысяч открыток, которые можно будет отправить до 9 мая. В период с 08:00 до 20:00 на стойках будут доступны тематические почтовые ящики, украшенные к 9 Мая.

Их можно найти на станциях:



"Арбатская"

"Площадь революции"

"Александровский сад"

"Белорусская"

"Киевская"

"Курская"

"Павелецкая"

"Парк культуры"

"Китай-город"

"Пушкинская"

"Савеловская"

"Дмитровская"

"Чкаловская"

"Хорошевская"

"ЦСКА"

Акция проводится совместно с "Почтой России" уже пятый год. Помимо открыток, пассажиры смогут получить на стойках георгиевскую ленту.

Ранее на Арбатско-Покровской линии столичного метро вышел поезд, который был оформлен в честь Дня Победы. Дизайн состава выполнен в оранжево-красных и голубых оттенках, символизирующих мужество и единство народов России.

Также в оформлении использовали праздничную символику, а в интерьере вагонов разместили фразы о Победе в Великой Отечественной войне. Этот тематический поезд стал уже четвертым по счету, украшенным к 9 Мая.