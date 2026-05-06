06 мая, 17:25

В Госдуме поддержали идею о проведении школьных уроков на улице в теплую погоду

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин поддержал идею о проведении школьных уроков на улице в теплую погоду. Об этом он заявил Агентству "Москва".

Ранее замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил в мае и сентябре проводить уроки на свежем воздухе для первоклассников. Его инициативу дополнила член комитета Совета Федерации по соцполитике Наталия Косихина, предложив проводить такие занятия для всех остальных учеников.

"Я думаю, что если такая возможность есть, то ее можно только приветствовать. Уроки физкультуры – безусловно. Уроки "окружающий мир" – я думаю, вполне. Вопрос только в том, где будут сидеть дети, если это будут другие уроки", – сказал Смолин, уточнив, что не в каждой школе есть возможность поставить парты и стулья на улице.

В целом идею депутат назвал правильной. Он также напомнил, что в Древней Греции философы гуляли со своими учениками и по мере прогулки обсуждали важные философские проблемы.

Кроме того, в ОП РФ предложили ввести для школьников начальных классов тихий час. Утверждается, что он будет способствовать более мягкой адаптации детей к учебному процессу. При этом тихий час можно организовать в гибком формате: не как обязательный для всех режим, а как возможность отдохнуть для некоторых ребят.

политикаобразованиеобщество

