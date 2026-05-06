06 мая, 16:25

Происшествия

Состояние пострадавших в Омской области детей оценивается как легкой степени тяжести

Фото: МАХ/"Прокуратура Омской области"

Дети, пострадавшие от утечки природного газа в Омской области, сейчас находятся в состоянии легкой степени тяжести. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Все дети легкие, их жизни ничего не угрожает", – приводит его слова ТАСС.

Инцидент произошел 6 мая. Учащиеся Тарской СОШ № 3, находясь в кабинете информатики, почувствовали недомогание.

По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать отравление после утечки природного газа, которая произошла в ходе работ по опрессовке участка газопровода. Школьников оперативно эвакуировали, им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Прокуратура проверяет соблюдение законодательства со стороны подрядной организации, проводившей пусконаладочные работы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

происшествия

