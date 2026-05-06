Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 16:05

В мире
Главная / Новости /

Археолог Крис МакКинни заявил, что Ковчег Завета может находиться в Иерусалиме

Американский археолог раскрыл возможное местонахождение Ковчега Завета

Фото: Getty Images/Paul Rodriguez/MediaNews Group/Orange County Register

Американский археолог Крис МакКинни выдвинул теорию о возможном местонахождении Ковчега Завета. Он считает, что библейский сундук с 10 заповедями находится в Городе Давида – древнейшем районе Иерусалима, пишет Metro.

Как рассказывает Библия, позолоченный деревянный сундук был создан израильтянами после исхода из Египта примерно в XIII веке до нашей эры. МакКинни убежден, что ковчег был намеренно спрятан во время нашествия вавилонян, и ключевую роль в его спасении сыграл пророк Иеремия, который укрыл реликвию в подземных пространствах Города Давида, чтобы защитить ее от захватчиков.

Чтобы доказать теорию, ученый и его команда планируют провести "беспрецедентное сканирование" древних подземелий с использованием мощных технологий для обнаружения зарытых металлов и скрытых камер на большой глубине.

Поскольку ковчег, согласно библейскому описанию, был покрыт чистым золотом внутри и снаружи, современные георадары и металлодетекторы способны зафиксировать его присутствие, даже если он находится глубоко под землей.

Ранее в турецком Олимпосе археологи обнаружили сакральную надпись перед входом в древнюю христианскую церковь. Надпись создана с помощью цветных плиток. Они выложены на земле и образуют круглую форму, а надпись, расположенная у входа в церковь, гласит: "Сюда могут входить только те, кто идет праведным путем".

Читайте также


за рубежомрелигия

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика