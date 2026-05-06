06 мая, 16:13

Политика

Соловьев прокомментировал попытки телефонных мошенников обмануть российских звезд

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев прокомментировал попытки телефонных мошенников атаковать ряд медийных личностей в России, в том числе и его. Своим мнением он поделился в разговоре с РИА Новости.

"Мошенники давным-давно мне перестали звонить, потому что я не принимаю звонки от неизвестных номеров. Да и они хорошо понимают, что им ничего не светит", – сказал Соловьев.

Телеведущий предположил, что за этим стоят Центры информационно-психологических операций (ЦИПсО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он заявил, что хорошо осведомлен об их тактике, и считает, что они не смогут его удивить. Кроме того, он отметил плохой уровень подготовки лиц, звонивших ему.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники попытались обмануть Соловьева. Кроме того, среди их целей были певец Денис Майданов, рэпер Джиган, исполнитель Ярослав Дронов (Shaman) и другие публичные личности.

До этого специалисты "Перезвони сам" подготовили подборку фраз для распознавания мошенников. Классическими выражениями являются "компрометация карты", требования перевести средства на "безопасный счет" или звонки из "службы безопасности банка".

политикабезопасность

