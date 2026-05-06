Yonhap: робот-монах появился в буддийском храме Южной Кореи

Гуманоидный робот-монах появился в буддийском храме "Чогеса" в Сеуле в Южной Корее, сообщает Yonhap.

По данным агентства, перед главным залом храма прошла традиционная церемония принятия обетов. В ходе этого ритуала послушник обещает соблюдать религиозные заповеди. После принятия в буддизм робот получил имя Габи, что переводится как "сострадание".

На голове робота была специальная каска, напоминающая обритую голову буддийского монаха. Он также был одет в традиционное одеяние и накидку, а в момент принятия обетов сложил руки в молитвенном жесте.

Габи пообещал не причинять вреда людям и другим роботам, слушаться людей, не обманывать, а также беречь энергию и не потреблять ее слишком много.

По словам представителей буддийского ордена Чоге, прошедшая церемония символизирует "гармоничное сосуществование человека и технологий" и единение между традициями и будущим.

