Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 15:18

Общество

Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в ближайшее время

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ближайшие часы и до конца суток 6 мая в Москве ожидаются гроза с дождем, град и усиление ветра до 15 метров в секунду, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Жителей города призвали быть внимательными на улице в непогоду. В частности, не стоит укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили. В ГУ МЧС по городу добавили, что водителям следует значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

"Избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений; парковать автомобиль вдали от деревьев; не оставляйте детей без присмотра; будьте внимательны и осторожны", – говорится в сообщении.

Среди рисков из-за непогоды в МЧС отметили возможные повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций – это может стать причиной заторов на дорогах и травматизма горожан.

При необходимости жители и гости Москвы могут обратиться по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ведомства 8 (495) 637-31-01.

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра продлили в Москве до 7 мая. При этом температура воздуха в этот день может подняться до плюс 30 градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пояснил, что с наибольшей вероятностью это произойдет на юге столичного региона.

При этом на следующий день, 8 мая, в Москву придут легкие "черемуховые холода". По словам синоптика, продлятся они несколько суток и уже с наступлением новой рабочей недели перетекут в умеренное майское тепло.

Температура поднимется до 27 градусов в Москве 6 мая

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика