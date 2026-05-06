Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в ближайшее время

В ближайшие часы и до конца суток 6 мая в Москве ожидаются гроза с дождем, град и усиление ветра до 15 метров в секунду, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Жителей города призвали быть внимательными на улице в непогоду. В частности, не стоит укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили. В ГУ МЧС по городу добавили, что водителям следует значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

"Избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений; парковать автомобиль вдали от деревьев; не оставляйте детей без присмотра; будьте внимательны и осторожны", – говорится в сообщении.

Среди рисков из-за непогоды в МЧС отметили возможные повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций – это может стать причиной заторов на дорогах и травматизма горожан.

При необходимости жители и гости Москвы могут обратиться по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ведомства 8 (495) 637-31-01.

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра продлили в Москве до 7 мая. При этом температура воздуха в этот день может подняться до плюс 30 градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пояснил, что с наибольшей вероятностью это произойдет на юге столичного региона.

При этом на следующий день, 8 мая, в Москву придут легкие "черемуховые холода". По словам синоптика, продлятся они несколько суток и уже с наступлением новой рабочей недели перетекут в умеренное майское тепло.

