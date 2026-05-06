Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 13:18

Политика

Казахстан выразил готовность занять более жесткие позиции в отстаивании своих интересов

Фото: kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая накануне Дня защитника Отечества и Дня Победы, заявил о необходимости ускоренной модернизации вооруженных сил.

Он подчеркнул, что республика придерживается миролюбивого курса, но готова действовать жестче, если этого потребуют обстоятельства.

"Считаем, что следует строго следовать принципам и нормам международного права", – приводит его слова президентская пресс-служба.

Президент отметил, что страна должна быть готова к предупреждению различных вызовов и отражению любых угроз. В связи с этим глава Казахстана поставил конкретную задачу по наращиванию оборонного потенциала и проведению технологической модернизации армии в течение следующих 2 лет.

Ранее сообщалось, что с 2027 года Казахстан потенциально может прекратить импорт электроэнергии из Российской Федерации. Это произойдет, если страна запустит свои новые электростанции в конце этого или начале следующего года и обеспечит электричеством всех жителей Казахстана.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика