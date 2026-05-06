Казахстан выразил готовность занять более жесткие позиции в отстаивании своих интересов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая накануне Дня защитника Отечества и Дня Победы, заявил о необходимости ускоренной модернизации вооруженных сил.

Он подчеркнул, что республика придерживается миролюбивого курса, но готова действовать жестче, если этого потребуют обстоятельства.

"Считаем, что следует строго следовать принципам и нормам международного права", – приводит его слова президентская пресс-служба.

Президент отметил, что страна должна быть готова к предупреждению различных вызовов и отражению любых угроз. В связи с этим глава Казахстана поставил конкретную задачу по наращиванию оборонного потенциала и проведению технологической модернизации армии в течение следующих 2 лет.

Ранее сообщалось, что с 2027 года Казахстан потенциально может прекратить импорт электроэнергии из Российской Федерации. Это произойдет, если страна запустит свои новые электростанции в конце этого или начале следующего года и обеспечит электричеством всех жителей Казахстана.