Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 13:01

Экономика

Apple хочет зарегистрировать одноименный товарный знак в России

Фото: depositphotos/fazon1

Американская корпорация Apple обратилась в Роспатент для регистрации одноименного товарного знака в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу службы.

Из карточки следует, что заявка была направлена компанией "Эппл Инк" в мае текущего года.

В случае принятия положительного решения корпорация получит право на реализацию в России под маркой Apple бумажников, изделий для хранения документов, папок, визитниц и других товаров.

В феврале 2026-го Apple продлила действие восьми товарных знаков в РФ до 2036 года. Речь идет о марках Macexpo, Time Machine, Mac Pro, Pod, Mobile Me, iPod, iWeb и логотипе в виде яблока.

Под указанными брендами компания хочет продавать телефоны, компьютеры, наушники, программное обеспечение, игры, а также предоставлять услуги связи.

Спустя месяц корпорация подала еще одно прошение для продажи умных часов, наушников, компьютеров, игровой техники и программного обеспечения под знаком Connect to Apple.

Читайте также


бизнесэкономика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика