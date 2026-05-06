06 мая, 10:30

Общество

Москвичей предупредили о температуре ниже нормы в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Температура ниже климатической нормы ожидается в Москве в предстоящие праздничные выходные, 9–11 мая. Об этом RT сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

В частности, в субботу, 9 мая, столица окажется между циклонами. Будет облачно, с прояснениями, рассказала она. В некоторых районах возможен небольшой дождь. Ночью температура составит плюс 8–9 градусов, а днем она поднимется до плюс 13–15 градусов.

По словам Поздняковой, дожди разной интенсивности ожидаются также в воскресенье и понедельник, 10 и 11 мая. 10-го числа температура будет примерно такая же, как и днем ранее. При этом 11 мая может немного потеплеть – до плюс 13–18 градусов.

Ранее глава прогностического центра "Метео"Александр Шувалов сообщил, что температура воздуха в Москве в среду, 6 мая, может подняться до 28 градусов тепла. Он отметил, это очень высокий показатель, близкий к суточным рекордам. Такие периоды повторяются раз в 10–15 лет.

Тем временем в городе начали отключать отопление в связи с достижением необходимых температурных значений. Специалисты перекроют подачу тепла в более чем 74 тысячах зданий. Свыше 34 тысяч из них – жилые.

Опасность ультрафиолетового излучения возросла в Москве

