Поздравления с Днем Победы от артистов зазвучат в аэроэкспрессах

Аудиопоздравления с Днем Победы от известных российских артистов прозвучат в поездах "Аэроэкспресс" с 7 по 11 мая. Акция станет данью уважения подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, передала пресс-служба перевозчика.

В частности, при отправлении в аэропорты Шереметьево и Домодедово пассажиры услышат поздравления от народного артиста РСФСР, полного кавалера ордена "За заслуги перед Отечеством" Льва Лещенко, а по прибытии в авиагавани – художественного руководителя – директора Московского государственного академического театра "Русская песня", полного кавалера ордена "За заслуги перед Отечеством" Надежды Бабкиной.

Вместе с тем 6-го и 7-го числа компания организует театрализованные выступления народных ансамблей Московского государственного академического театра "Русская песня". Перфомансы будут проходить в вагоне двухэтажного поезда.

Также в рамках акции с 1 мая в терминалах начали проигрывать песни военных лет. Более того, по 10-е число "Аэроэкспресс" предоставил бесплатный проезд в бизнес-классе для ветеранов ВОВ.

Льгота действует для участников, ветеранов и инвалидов ВОВ, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и других мест принудительного содержания, а также лиц, награжденных знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда".

Еще одну акцию в честь Дня Победы ранее организовал столичный Дептранс. С 6 по 9 мая в городском транспорте раздадут более 8 тысяч георгиевских лент.

Получить символ воинской славы можно будет у стоек "Живое общение" на 15 станциях метро, в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная" и некоторых маршрутах наземного городского транспорта. Также раздача планируется на всех автовокзалах, включая Красногвардейский, Центральный, Саларьево, Северные ворота и Южные ворота.

