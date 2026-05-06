Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 09:39

Политика

Медведев заявил, что ФРГ не прошла реальную денацификацию

Фото: kremlin.ru

Германия так и не прошла реальную денацификацию. Об этом заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Политик подчеркнул, что это можно увидеть и в архивных материалах Службы внешней разведки России. Там показывается, что западные державы выбрали путь оправдания нацистских военных преступников.

"Весь проводившийся с большим шумом процесс, за исключением ликвидации отъявленных профашистских организаций и очищения общественных пространств, превратился в пустой фарс", – приводит слова Медведева RT.

По его утверждению, кампания прошла под лозунгом "Маленьких – вешать, больших – оправдывать" из-за стремления сохранить нужных бывших руководителей гитлеровской военной экономики.

Ранее официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по выводу 5 тысяч американских военных из Германии. Данное решение было принято после анализа расстановки сил ведомства в Европе.

По словам Парнелла, процесс займет от 6 месяцев до 1 года. По данным СМИ, всего в ФРГ находились более 36 тысяч американских военных.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика