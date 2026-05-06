Германия так и не прошла реальную денацификацию. Об этом заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Политик подчеркнул, что это можно увидеть и в архивных материалах Службы внешней разведки России. Там показывается, что западные державы выбрали путь оправдания нацистских военных преступников.

"Весь проводившийся с большим шумом процесс, за исключением ликвидации отъявленных профашистских организаций и очищения общественных пространств, превратился в пустой фарс", – приводит слова Медведева RT.

По его утверждению, кампания прошла под лозунгом "Маленьких – вешать, больших – оправдывать" из-за стремления сохранить нужных бывших руководителей гитлеровской военной экономики.

Ранее официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по выводу 5 тысяч американских военных из Германии. Данное решение было принято после анализа расстановки сил ведомства в Европе.

По словам Парнелла, процесс займет от 6 месяцев до 1 года. По данным СМИ, всего в ФРГ находились более 36 тысяч американских военных.