06 мая, 09:16

Политика

Посольство ФРГ опровергло поставку ракет Taurus Украине

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Matthias Balk

Германия не поставляет ракеты Taurus Украине, сообщило посольство ФРГ в России в беседе с газетой "Известия".

Дипломаты сослались на заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца, указавшего на отсутствие процесса снабжения Киева этим типом вооружения.

"Посольство <...> не имеет ничего добавить в этой связи", – подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что Украина создала свое собственное дальнобойное оружие, которое применяется в боевых действиях. Данная техника была разработана с помощью Германии, указывал в своем заявлении Мерц.

Причем он отмечал, что она намного эффективнее, чем та небольшая часть снарядов, которые ФРГ могла бы поставить Киеву.

Об отказе Украине в поставках военной продукции ранее заявлял депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки. Чиновник пояснил, что японское государство является единственным в G7, которое не поставляет Киеву оружие, добавив, что так будет "продолжаться и впредь".

