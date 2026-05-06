Средства ПВО России за ночь сбили 53 украинских БПЛА

За ночь 6 мая силы ПВО уничтожили над территорией России 53 украинских беспилотника, сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, а также Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что масштабный удар украинских дронов и ракет, нанесенный по территории России 5 мая, является откровенной демонстрацией отказа Киева от дипломатического урегулирования.

Например, в период с 09:00 до 14:00 над российскими регионами было уничтожено 88 беспилотников. По информации Сергея Собянина, перехвачено 19 БПЛА, летевших в сторону Москвы. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

