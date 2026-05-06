Российский суд не стал выдворять украинца, указавшего на угрозу мобилизации в ВСУ

Российский суд не стал выдворять гражданина Украины за нарушение миграционного законодательства из-за угрозы мобилизации, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В них указано, что мужчина работал на животноводческой ферме в Кабардино-Балкарии, но с 2018 года не оформлял документы, которые подтверждали бы его право пребывания в России. В результате его оштрафовали на 2 тысячи рублей с административным принудительным выдворением за пределы страны.

Мужчина оспорил это решение. Он указал, что живет в России с 2014 года, в стране также проживают его мать и сестра. Он не занимался документами, но хочет узаконить свое пребывание в России. Кроме того, он указал на то, что считает себя беженцем, а в случае выдворения его могут принудительно мобилизовать в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Вину в правонарушении украинец полностью признал и сказал, что раскаивается.

В итоге суд увеличил штраф до 40 тысяч рублей, но убрал из постановления решение об административном выдворении. Мужчина освобожден из центра временного содержания иностранных граждан МВД по КБР.

