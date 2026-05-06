КНР потребовала от Британии отменить ограничения для компаний из списка санкций против РФ

Посольство Китая в Лондоне потребовало от британского правительства незамедлительно отменить ограничительные меры в отношении китайских компаний, попавших в новый пакет антироссийских санкций. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте дипломатического представительства.

Поводом для демарша стало недавнее решение Великобритании расширить санкционные списки, куда были включены физические лица и организации из нескольких государств. В перечне оказались две структуры, связанные с Китаем.

В заявлении посольства подчеркивается, что Лондону следует безотлагательно устранить допущенные ошибки и снять введенные рестрикции с китайских предприятий. Также китайская сторона предупредила о готовности принять решительные шаги для защиты законных прав и интересов своих компаний.

Ранее Великобритания расширила антироссийские санкции на 18 позиций. В черный список вошли десять физлиц и восемь компаний, в том числе из Камеруна, Китая и Таиланда.

В пояснительной записке отмечалось, что при обнаружении в британских банках счетов компаний из санкционного списка они будут заморожены, а физлицам – запрещен въезд на территорию государства.