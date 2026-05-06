06 мая, 05:22

Политика

Армия США вновь нанесла удар по судну наркоторговцев в Тихом океане

Фото: depositphotos/Lindasj2

Американские военные уничтожили лодку наркоторговцев в восточной части Тихого океана. Об этом сообщила пресс-служба Южного командования Вооруженных сил США.

По данным Пентагона, разведка подтвердила, что судно двигалось по установленным маршрутам наркотрафика в этом регионе. В результате удара погибли три человека.

Ранее американские и эквадорские военные приступили к проведению совместных операций против наркокартелей в Эквадоре. В Пентагоне заявили, что эти действия демонстрируют приверженность США и их партнеров в Латинской Америке и Карибском бассейне борьбе с угрозой наркотерроризма.

Также президент США Дональд Трамп подписал документ о формировании новой военной коалиции для борьбы с наркокартелями при участии стран Латинской Америки. По его словам, Вашингтон собирается применять передовое вооружение в борьбе с наркокартелями.

политиказа рубежом

