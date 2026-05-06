06 мая, 01:29

Минтранс РФ предложил расширить бесплатную парковку для многодетных семей

Минтранс РФ совместно с комитетом Госдумы по защите семьи прорабатывает инициативу о предоставлении многодетным семьям права бесплатной парковки сразу на два автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там уточнили, что новая льгота коснется семей, в которых воспитывается четверо и более детей. Планируется, что парковкой без оплаты смогут пользоваться оба транспортных средства, официально зарегистрированных на родителей.

Отмечается, что сейчас в большинстве регионов льгота распространяется лишь на один автомобиль, принадлежащий одному из родителей. При этом окончательное решение о введении таких мер всегда остается за местными властями.

Чтобы помочь регионам внедрить новую практику, министерство намерено скорректировать федеральные методические рекомендации по управлению парковочным пространством. Соответствующие изменения планируется внести в распоряжение от 21 июля 2025 года № ВТ-151-р к 30 июня 2026 года.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о бесплатной парковке для многодетных семей по всей России. Парламентарии считают, что нововведение снизит финансовую нагрузку на многодетные семьи и обеспечит равенство гарантий для них на всей территории страны.

транспорт

