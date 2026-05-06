06 мая, 00:43

МИД: Украина атакой на Россию 5 мая показала нежелание мирного урегулирования

Масштабный удар украинских БПЛА и ракет, нанесенный по территории России во вторник, 5 мая, является откровенной демонстрацией отказа Киева от дипломатического урегулирования. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью газете "Известия".

Дипломат подчеркнул, что реальные действия Украины идут вразрез с ее псевдомирной риторикой. По словам Мирошника, подобные атаки служат явным вызовом и стремлением показать, что Киев совершенно не намерен заканчивать конфликт мирным способом.

Он добавил, что истинное отношение Украины к достижению договоренностей выражается именно в боевых операциях, а не в заявлениях.

Ранее в Минобороны сообщили, что с 09:00 до 14:00 5 мая над регионами России были сбиты 88 БПЛА.

Также, по данным Сергея Собянина, было уничтожено 19 дронов, летевших в сторону Москвы. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

