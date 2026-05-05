05 мая, 21:01

Происшествия

Рэпер Navai может лишиться водительских прав после ДТП в Москве

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Рэпер Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров) может лишиться водительских прав после ДТП в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Музыкант ехал на машине без номерных знаков. Поводом для лишения прав на вождение послужит нарушение правил дорожного движения, пояснили в ведомстве.

Кроме того, в суд планируется направить обращение по поводу возмещения ущерба из-за повреждения городской инфраструктуры.

Артист попал в аварию на своем спорткаре Ferrari вечером 5 мая. ДТП произошло на Зубовском бульваре. Машину исполнителя развернуло, после чего транспортное средство подлетело и врезалось в столб и тротуар.

Очевидцы рассказали, что после случившегося музыкант переоделся и попытался скрыться от свидетелей в черной машине Toyota Camry, оставаясь неподалеку от места происшествия. При этом в момент аварии в авто с рэпером, предположительно, находился пассажир.

Сотрудники ГИБДД, которые прибыли по адресу ДТП, уточнили, что в результате случившегося никто не погиб и не пострадал. Сам рэпер заявил, что причиной аварии стали плохие гоночные колеса. Он уточнил, что ехал не быстро, скорость авто составляла около 45–50 километров в час.

Также Navai прокомментировал отсутствие номеров на своем автомобиле. По его словам, это связано с тем, что он только недавно стал его владельцем.

происшествияшоу-бизнесДТПгород

