05 мая, 21:22

Общество

5 мая стало самым теплым днем с начала года в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

5 мая стало самым теплым днем с начала года в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, в этот день на базовой метеостанции ВДНХ столбик термометра поднялся до 25,1 градуса. Прошлый рекорд был зафиксирован 4 мая.

При этом метеоролог добавил, что повышение температуры до плюс 30 градусов в ближайшие дни в столице не прогнозируется.

"Тридцатники" в мае бывают нечасто, в XXI веке было лишь 5 маев с температурой выше плюс 30 градусов, да и вероятность того, что после похолодания в конце нынешней недели во второй половине мая вернется 25-градусное тепло, невелика", – заключил Леус.

Вместе с тем до 18:00 6 мая в Москве действует желтый уровень погодной опасности. В городе ожидаются грозы и ветер с порывами до 15 метров в секунду, в отдельных районах возможен дождь. Предупреждение распространяется на Подмосковье.

6 мая станет самым жарким днем недели в Москве

