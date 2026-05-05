05 мая, 17:56

Погранохрана Финляндии заявила, что нарушившие границу страны дроны летели в Россию

Фото: 123RF.com/palinchak

Дроны, которые нарушили границу Финляндии, летели с Украины в Россию. Об этом сказано на сайте финской погранохраны.

Предварительно, украинские беспилотники летели с юга на северо-восток. Они покинули воздушное пространство Финляндии, а после направились в Россию.

Однако пограничники уточнили, что конкретное место назначения БПЛА неизвестно. В настоящее время создана следственная группа для выяснения обстоятельств происшествия.

Неопознанный дрон был обнаружен вблизи границы Финляндии с РФ 3 мая. БПЛА был замечен на востоке страны в районе Виролахти.

Спустя время представители вооруженных сил Финляндии заявили, что не стали сбивать беспилотник из-за близости к российской границе, добавив, что их перехват на рубеже невозможен в мирное время.

Комментируя ситуацию, премьер Финляндии Петтери Орпо выразил недовольство в адрес украинского лидера Владимира Зеленского. В частности, он подчеркнул недопустимость нарушения воздушного пространства и проникновения в него дронов.

