Суд признал законным включение песен "Ласкового мая" в сериал "Слово пацана"

Фото: кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"; режиссер – Жора Крыжовников; производство – Институт развития интернета (АНО "ИРИ"), Онлайн-кинотеатр START, Телекомпания НТВ

Арбитражный суд Москвы признал законным включение песен "Ласкового мая" в сериал "Слово пацана". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебное заседание.

Иск был подан одним из бывших владельцев товарного знака "Ласковый май" Николаем Коржиковым. В нем он оспаривал лицензионный договор о передаче вдовой певца Юрия Шатунова Светланой прав на использование песен группы в сериале. Ответчиками были указаны Шатунова и снявшая сериал кинокомпания "Тумач Продакшн".

Истец на первое основное заседание по делу своего представителя не прислал. Ответчики иск не признали, просили его отклонить. Суд принял соответствующее решение.

Товарный знак "Ласковый май" был зарегистрирован в 2003 году одной из структур бывшего продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина. После права на бренд несколько раз переходили к разным лицам. В июне 2025 года Роспатент аннулировал бренд по заявлению Шатуновой.

Ранее в отношении Разина было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи заочно предъявили продюсеру обвинение. Согласно картотеке сайта МВД РФ, он объявлен в розыск.

Выяснилось, что Разин на протяжении долгого времени использовал поддельный договор, который он заключил с поэтом Сергеем Кузнецовым, для присвоения средств на правах правообладателя песен.