05 мая, 15:06

"Мосбилет" представил афишу мероприятий в Мемориальном музее А. Н. Скрябина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи и гости столицы могут посетить музыкальные вечера в Мемориальном музее А. Н. Скрябина. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Приобрести билеты на мероприятия можно в сервисе "Мосбилет". Посетителей ждут произведения Франца Шуберта, Александра Скрябина, Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Сергея Рахманинова и других авторов.

Например, в среду, 6 мая, в 19:00 выступят выпускники класса заслуженной артистки России, доцента Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Екатерины Мечетиной.

В четверг, 7 мая, в 18:00 пройдет концерт скрипичной музыки. Произведения русских и зарубежных композиторов исполнят учащиеся детской музыкальной школы Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фридерика Шопена.

Кроме того, вечером 13 мая состоится концерт "Домра: XXI век". На вечере прозвучат сочинения Александра Чайковского, Кузьмы Бодрова, Ефрема Подгайца, а также впервые будет исполнено произведение Бориса Карякина.

На следующий день, 14 мая, в гостиной выступят учащиеся двух учебных заведений имени Гнесиных. 15 мая пройдет вечер скрипичной музыки. Перед слушателями выступят солистка оркестра "Новая Россия" Екатерина Губанова и пианистка Мария Романенко. В концерте также примут участие пианистки София Романенко и Ирина Журавель.

Также до 15 мая в музее работает выставка "Наследники авангарда. Приручение фовизма".

Воспитанники школы музыки Григория Шатковского выступят 21 мая. Зрителям представят музыкальный спектакль "Сказки Пушкина" по мотивам трех известных произведений: "Сказки о рыбаке и рыбке", "Сказки о мертвой царевне" и "Сказки о царе Салтане".

В этот же день в концертном зале в рамках выставки и фестиваля "Студия" сербские музыканты Снежана Павичевич (флейта) и Владимир Шчепанович (фортепиано) представят программу "Музыка Балкан".

Музей расположен в квартире на втором этаже особняка в Большом Николопесковском переулке. На первом этаже особняка сегодня работает музыкальная гостиная, где проходят концерты, творческие вечера и выставки.

Помимо этого, москвичи могут посетить первый в России музей пластической скульптуры "Историал. Коллекция" в парке "Зарядье". Музей задуман как художественный зал славы, где собраны образы тех, кто формировал и формирует цивилизационную идентичность русского народа. В экспозиции выдающиеся исторические деятели находятся на расстоянии вытянутой руки.

