05 мая, 15:01

Город

Теплолюбивые птицы вернулись в авиарий Московского зоопарка

Видео: MAX/"Московской зоопарк"

С наступлением устойчивого тепла в Московском зоопарке открылся весенне-летний сезон в авиарии, сообщили в зоосаде столицы.

Просторная экспозиция расположена на старой территории на живописном берегу Большого пруда. Зимой здесь было представлено ограниченное количество птиц, однако в начале мая, когда суточная температура на улице поднялась выше плюс 5 градусов, обитатели вернулись в свои летние вольеры.

"Мы очень рады, что наконец наступила настоящая весна и наши фламинго, ибисы и журавли вернулись в свою любимую просторную "резиденцию" на берегу пруда. Теперь посетители снова могут ощутить себя частью дикой природы, гуляя по мостикам в окружении свободно летающих птиц", – поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Авиарий занимает площадь около 600 квадратных метров, высота потолков достигает примерно 6 метров. Для посетителей через всю территорию проложены два длинных мостика, с которых удобно наблюдать за пернатыми. Птицы свободно перемещаются по пространству, в том числе подходят к людям, сидят на балках под крышей или залетают прямо на мостики.

Для розовых фламинго к летнему сезону специально оборудовали пляжную полосу с мелким белым песком, чтобы птицам было комфортно передвигаться по берегу. Кроме того, в авиарии есть отдельный вольер для фенеков – пустынных лисиц, которые в дневное время предпочитают отдыхать.

С 1 мая Московский зоопарк продлил режим работы на один час. Теперь он открыт с 07:30 до 21:00. Войти на территорию можно через главный вход, а в Детский зоопарк – со стороны Садово-Кудринской улицы или со стороны станции метро "Баррикадная".

