Ограничения сняли в аэропортах Внуково и Шереметьево, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве отметили, что ограничения распространялись на прием и выпуск воздушных судов. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Меры, которые также распространились на аэропорты Домодедово и Жуковский, были введены на фоне налетов беспилотников. Сергей Собянин сообщал об отражении атаки 10 БПЛА, летевших на Москву.

Кроме того, в Шереметьево может увеличиться время прохождения послеполетных формальностей по прилете из других стран. Это связано с усилением безопасности. В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в ближайшее время может быть скорректирован график рейсов в Москву.

