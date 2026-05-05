05 мая, 12:24

Технологии

Telegram оштрафован еще на 7 млн руб за неудаление запрещенного контента

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Таганский суд Москвы вновь наложил на мессенджер Telegram штраф за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные инстанции.

Telegram Messenger Inc. был признан виновным по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ, требующей удаление информации, содержащей призывы к экстремистской деятельности, а также порнографию или наркотики. Сумма санкции составила 7 миллионов рублей.

По аналогичной статье, но другой части, к ответственности была привлечена и компания Google LLC. Ей предписали выплатить 15,2 миллиона рублей.

В прошлый раз Telegram обязали выплатить штраф в конце апреля. Спустя неделю администрация платформы заблокировала около 105,5 тысячи каналов и групп по всему миру, нарушивших политику площадки.

Всего же с начала текущего года Telegram ограничил доступ к более чем 13,7 миллиона сообществам и каналам. Однако самая массовая блокировка за всю историю наблюдений с декабря 2023 года в мессенджере произошла 1 января 2026-го – почти 543 тысячи групп и каналов.

судытехнологии

