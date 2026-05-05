05 мая, 11:40

Город

Семь школ и образовательных комплексов появятся в ЮВАО

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

Одновременное возведение семи школ и образовательных комплексов продолжается в семи районах Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Суммарная площадь зданий, по его словам, составит порядка 146 квадратных метров. Шесть из них финансируются частными инвесторами, а один объект строится за счет Адресной инвестиционной программы города.

Новые сооружения появятся в районах Текстильщики, Марьино, Люблино, Южнопортовом, Рязанском, Нижегородском и Лефортово. Ожидается, что они создадут более семи тысяч учебных мест.

"После завершения строительства объекты войдут в городскую систему образования", – подчеркнул Ефимов.

По плану учебные заведения будут расположены рядом с жилыми районами, что снизит нагрузку на существующие школы и обеспечит более комфортные условия и возможности для обучения.

Как уточнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в Текстильщиках инвестор строит школу на 750 мест. Готовность объекта, местом расположения которого был выбран Грайвороновский проезд, превышает 70%.

В настоящее время специалисты приступили к отделочным работам внутри здания и благоустройству территории. Предполагается, что в распоряжении учеников и педагогов появятся специализированные кабинеты, современные лаборатории, ИТ-полигон для углубленного изучения предметов, а также залы для спортивных занятий и торжественных мероприятий.

"По завершении строительства застройщик передаст здание городу", – добавил Овчинский.

В свою очередь, в Люблине и Марьине также появятся три детских сада на 925 мест.

Все работы ведутся под надзором специалистов Мосгосстройнадзора, указал глава ведомства Антон Слободчиков. В частности, выездные проверки осуществляются на каждом этапе строительства школ и детсадов.

Уже было проведено 55 подобных мероприятий. Инспекторы оценивали, насколько выполненные работы и используемые материалы соответствуют проектной документации и утвержденным архитектурно-градостроительным решениям. Это обеспечивает высокое качество и безопасность зданий в будущем.

Ранее в Москве утвердили три проекта планировки территорий (ППТ). В рамках реализации одного из них в Восточном Дегунине появится школа на 1 000 мест. Всего в указанном районе возведут 443,81 тысячи квадратных метров недвижимости, включая жилые комплексы, образовательное учреждение и общественно-деловой комплекс.

образованиестроительствогород

