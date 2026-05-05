05 мая, 11:37Спорт
Бивол опустился на шестую строчку рейтинга боксеров мира по версии The Ring
Фото: ТАСС/ФК "Зенит"/Анна Мейер
Россиянин Дмитрий Бивол больше не состоит в топ-5 боксеров мира по версии журнала The Ring, передает RT.
Спортсмен опустился с пятой строчки на шестую – его обогнал американец Дэвид Бенавидес, который ранее победил мексиканца Хильберто Рамиреса и стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Первое место в рейтинге занимает японец Наоя Иноуэ, второе – украинец Александр Усик, а третье – американец Шакур Стивенсон.
До этого Федерация бокса России вступила в Международную спортивную организацию, регулирующую любительский бокс (World Boxing). Заявку принял исполнительный комитет организации. Кроме того, в World Boxing приняты федерации бокса Белоруссии, Кипра, Папуа – Новой Гвинеи, Замбии, Ниуэ, Тонга, Мозамбика и Танзании.