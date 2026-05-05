Посол РФ Корчунов: действия НАТО на Кольском полуострове грозят прямым столкновением

Действия НАТО против стратегических потенциалов России на Кольском полуострове грозят прямым столкновением. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

Он уточнил, что приближение военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран Североатлантического альянса представляет угрозу для нацбезопасности РФ.

"Хуже того – нагнетание нездорового ажиотажа и конфронтационной деятельности Альянса в отношении стратегических потенциалов России на Кольском полуострове расшатывает не только безопасность в Арктике, но и глобальную стабильность, повышая риски непреднамеренной эскалации и скатывания к прямому военному столкновению с фатальными для всех последствиями", – сказал собеседник агентства.

Вместе с тем страны Евросоюза и НАТО намерены обкатать в Балтийском море блокировку судоходства для нанесения ущерба другим государствам, указал ранее дипломат Артем Булатов. С его слов, анализ развернутой Западом кампании в отношении судов, осуществляющих перевозки в интересах РФ, показал, что целью ЕС и Альянса является лишение России доходов от торговли, проводимой в соответствии с международным правом.