Автомобили BMW без номеров эвакуировали чаще остальных в Москве

Автомобили марки BMW эвакуировали чаще остальных машин в Москве, оставленных на улицах без номеров. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Отмечается, что всего с 2017 года эвакуаторы "Московского паркинга" отправили на спецстоянки свыше 23 тысяч автомобилей без государственных номеров или с подложными знаками. 2 764 из них относятся к машинам марки BMW. Также чаще остальных эвакуировали Mercedes-Benz – 1 972 раза, Toyota – 1 633 раза, KIA – 1 470 раз и Volkswagen – 1 112 раз.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, автомобили без номеров эвакуируют в целях безопасности по решению Антитеррористической комиссии. Они могут быть задействованы в незаконной деятельности или находиться в угоне, поэтому правоохранители тщательно проверяют каждую такую машину. После проверки владелец может забрать авто.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что власти Москвы принимают активные меры для решения транспортного вопроса. Мэр отметил, что с 2010 года число авто в регионе выросло на 3 миллиона, превысив 9 миллионов.

При этом в городе стало в 5 раз меньше дней, во время которых отмечалось интенсивное дорожное движение с баллом выше 8.

